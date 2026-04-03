Россиянку арестовали за перевод 219 рублей террористам

Tекст: Валерия Городецкая

По версии следствия, Улямова перевела 100 звезд в Telegram – это эквивалент 219 рублей – на счет организации «Легион свобода России» (признана в России террористической и запрещена), передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Адвокаты настаивают, что аккаунт женщины был взломан, и именно злоумышленники осуществили перевод, а не сама обвиняемая.

С 1982 года Улямова работала инструктором по парашютно-десантной подготовке и совершила свыше тысячи прыжков с парашютом. В случае признания вины ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В феврале житель Костромской области получил десять лет за финансирование терроризма.

В том же месяце суд в Москве арестовал инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по статье о финансировании терроризма.