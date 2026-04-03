Потерпевший в драке со Смоловым назвал причину конфликта

Потерпевший Кузьминов: Смолов начал драку из-за обращения «бро»

Tекст: Дарья Григоренко

Детали инцидента с участием Федора Смолова стали известны в ходе заседания 418-го судебного участка. По словам потерпевшего Владимира Кузьминова, конфликт начался после того, как Смолов предложил оплатить счет его компании в кафе, но получил отказ. Кузьминов рассказал: «Спасибо, бро, мы сами справимся», – именно эта фраза, по его словам, не понравилась Смолову, передает ТАСС.

«Мы приехали в кафе позавтракать, обсудить предстоящую выставку, через некоторое время приехала компания Смолова. Мы особо не вслушивались в разговор, но в этой компании была девушка-блондинка, она попросила принести просекко, ей отказали, поскольку в это время еще не продают, тогда она предложила всем [посетителям] оплатить счет, Федор Смолов тоже два раза предложил оплатить уже наш счет», – сказал потерпевший.

По словам Кузьминова, спортсмен разозлился на обращение на «ты». Затем Смолов предпринял попытку ударить одного из спутников Кузьминова, но тот увернулся. После этого футболист ударил самого Кузьминова.

Потерпевший уточнил, что в результате получил перелом челюсти, однако серьезных последствий для здоровья не было. В ходе заседания прокурор отметила, что травма не подпадает под статью 111 УК РФ, так как вред оценивается как средней тяжести.

Кузьминов отметил, что уже заключил мировое соглашение с Федором Смоловым и претензий к нему не имеет.

Ранее Смолов в московском суде принес извинения за драку в кафе, потерпевший заявил об отсутствии претензий.

1 апреля Смолов прибыл в мировой суд Пресненского района Москвы.

Напомним, Смолов по мировому соглашению выплатил пострадавшему 4 млн рублей компенсации за инцидент в московском кафе.