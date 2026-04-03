Россия полностью перешла на расчеты в нацвалютах с СНГ, ЕАЭС и Китаем

Оверчук сообщил о завершении перехода на расчеты в нацвалютах с СНГ, ЕАЭС и Китаем

Tекст: Ольга Иванова

Переход к расчетам в национальных валютах между Россией и странами СНГ, ЕАЭС, а также Китаем практически завершен, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ, проходящем в Москве.

По его словам, создание системы платежей и расчетов, независимой от западных банков и их валют, остается важнейшим направлением работы. Оверчук подчеркнул: «За последние четыре года мы фактически осуществили переход на расчеты в нацвалюты. За последние годы в СНГ это 91% взаиморасчетов идет в нацвалютах, в ЕАЭС – 93%. С Китаем, нашим важнейшим партнером, – 95%. То есть переход на национальные валюты практически завершен».

Заместитель председателя правительства уточнил, что эти изменения обеспечили дополнительную устойчивость российской финансовой системе и сократили зависимость от западных расчетных механизмов и долларовых операций. Он отметил, что достигнутые результаты позволяют странам-участникам проводить взаимные расчеты более оперативно и безопасно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расчеты между странами СНГ в национальных валютах достигли уровня выше 96%.