Лыжники Забалуев и Шорохова стали победителями спринта в Кировске

Лыжники Забалуев и Шорохова выиграли спринт свободным стилем на Кубке России

Tекст: Денис Тельманов

Соревнования прошли в Кировске, передает РИА «Новости». Сергей Забалуев выиграл мужской финал спринта свободным стилем с результатом две минуты 48,20 секунды.

Ближайшим преследователем стал Павел Соловьев, уступивший 0,24 секунды, третьим финишировал Константин Тиунов, который проиграл лидеру 0,97 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в полуфинал этих соревнований. Среди женщин первой к финишу пришла Ксения Шорохова с результатом три минуты 10,82 секунды.

Елизавета Пантрина отстала от победительницы всего на 0,07 секунды и стала второй, а третье место заняла Софья Кузнецова с отставанием 0,39 секунды.

Елизавета Пантрина по итогам сезона стала победительницей спринтерского зачета Кубка России. Финал Кубка России завершится в субботу масс-стартами среди мужчин и женщин на дистанции 10 км свободным стилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Надыме стартовали юбилейные тридцатые открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала, приуроченные к Году единства народов России.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над японцем Рэем Сакамото во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами, завершив матч в трех сетах.