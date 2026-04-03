Пакистан обвинил Индию в эскалации напряженности и угрозах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Асиф обвинил Индию в нагнетании тревоги и попытках спровоцировать эскалацию напряженности в преддверии годовщины теракта в Пахалгаме, передает ТАСС.

В своем заявлении в соцсети он подчеркнул: «Индия пытается спровоцировать эскалацию напряженности путем нагнетания тревоги и необоснованных обвинений в адрес Пакистана. Такие угрозы для нас не являются новыми».

Он напомнил о военном конфликте между Индией и Пакистаном, который произошел в мае 2025 года, заявив, что Пакистан готов ответить на любое новое нападение «быстро, взвешенно и решительно». Министр добавил, что в следующий раз ответ будет еще более смелым.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о готовности индийских вооруженных сил продолжить военные действия против террористической инфраструктуры в Пакистане при необходимости. В апреле 2025 года в результате теракта в Пахалгаме погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала, после чего Индия обвинила в причастности пакистанскую Межведомственную разведку.

В ночь на 7 мая прошлого года индийские военные начали операцию «Синдур», нанеся удары по объектам в Пакистане, где, по их данным, базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары, но уже 10 мая стороны объявили о полном прекращении огня. Индийские власти подчеркнули, что операция «Синдур» была приостановлена, но не завершена окончательно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире с 26 погибшими Индия провела операцию «Синдур» по террористическим целям в Пакистане.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, страна готова прекратить военные действия при «отступлении» Индии и в случае продолжения атак намерена отвечать и защищаться.

Асиф отметил, Пакистан не заинтересован в эскалации, однако в случае нападения со стороны Индии последует «более чем пропорциональный ответ».