В храм Христа Спасителя привезли Владимирскую и Донскую иконы

Tекст: Валерия Городецкая

Поклониться святыням можно до 18.00 пятницы, однако доступ к самим иконам ограничен – они находятся за заграждением, прикоснуться к ним нельзя, передает РИА «Новости». Вход в храм открыт для всех желающих до 18.00, уточнили в храме.

В храме сообщили, что перед доставленными иконами состоится молебен. «Будет молебен. Верхний храм будет открыт минут через тридцать. Там уже установлены киоты», – рассказали представители храма Христа Спасителя.

Иконы были доставлены на двух специализированных автомобилях компании «АРТ-Курьер», занимающейся транспортировкой произведений искусства. В храме иконы встретили представители духовенства.

Владимирская икона передана храму Христа Спасителя в безвозмездное пользование сроком на сорок девять лет, Донская икона – Донскому монастырю на таких же условиях, отметила руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега). Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи, все решения по их сохранности принимаются совместно под контролем Минкультуры России.

