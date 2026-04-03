Лавров пошутил с переводчиком на встрече с главой МИД Египта

Tекст: Елизавета Шишкова

На переговорах между главой МИД России Сергеем Лавровым и египетским министром иностранных дел Бадром Абдель Аты произошел забавный инцидент. Переводчик, передавая вступительные слова египетского министра, не произнес отчество Лаврова на арабском языке, передает РИА «Новости».

«Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу», – сказал переводчик.

Лавров в шутку заметил: «Он Викторович не сказал».

Эта реплика вызвала смех у участников обеих делегаций. Переводчик с улыбкой ответил: «Все точно, господин министр».

