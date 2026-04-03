В ФРГ сообщили о скором завершении операции США против Ирана

Вадефуль заявил о завершении операции США против Ирана в ближайшее время

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию против Ирана в «не столь отдаленном будущем». Он подчеркнул, что у Берлина после многочисленных переговоров с представителями Вашингтона не сложилось впечатления, что президент США планирует проводить масштабную длительную сухопутную кампанию, передают «Вести».

«Я ожидаю, что США завершат свою операцию, как только военные цели будут достигнуты», – заявил Вадефуль в интервью медиагруппе Funk.

Глава МИД Германии также призвал американскую администрацию дать международно-правовую оценку конфликту. По словам Вадефуля, Соединенные Штаты должны предоставить более подробное обоснование своей позиции, и Германия рассчитывает получить эти данные после Пасхи.

Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.