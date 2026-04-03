Тель-Авив второй раз за год возглавил антирейтинг самых загрязненных городов

Tекст: Денис Тельманов

По данным рейтинга IQAir, уровень загрязнения воздуха в Тель-Авиве к 13:00 достиг 1 218 единиц и был признан «опасным», сообщает ТАСС.

В Иерусалиме показатель составил 274 единицы, что квалифицируется как «очень нездоровый» уровень. В антирейтинге также оказались Ханой и Чиангмай с показателями 168 и 156 единиц соответственно, а Каир занял пятое место.

Ранее, 14 февраля, Тель-Авив уже становился лидером антирейтинга после аналогичной пыльной бури, когда уровень загрязнения воздуха в городе достигал 2 090 единиц, а в Иерусалиме – 597. Это обеспечило обоим городам первые строчки в списке IQAir.

В пятницу видимость в Тель-Авиве значительно снизилась из-за пыльной бури, а в воздухе ощущается большое количество пыли. Министерство здравоохранения Израиля предупредило о высоком и очень высоком уровне загрязнения воздуха по всей стране 3 и 4 апреля.

Ведомство рекомендовало чувствительным группам населения избегать длительного пребывания и интенсивной физической активности на открытом воздухе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве и Иерусалиме произошла резкая пыльная буря, которая привела к опасному уровню загрязнения воздуха и вывела эти города на первые места в мировом рейтинге по загрязненности.

