Названы сроки начала работы в России спутникового интернета для смартфонов

Роскосмос назвал срок запуска спутников для доступа в интернет с телефона

Tекст: Ольга Иванова

Россия планирует запустить первые спутники для обеспечения доступа к интернету с помощью обычных мобильных телефонов в период с 2027 по 2029 год, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин на форуме InfoSpace.

По словам Ерохина, сейчас в мире уже активно внедряются технологии широкополосной передачи данных с низких орбит, которые обеспечивают минимальные задержки. В частности, Китай развернул три геостационарных аппарата, позволяющих передавать информацию на обычные смартфоны с чипом Huawei, а iPhone реализует аналогичную систему на средних орбитах.

«Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации «Роскосмос», так и частниками, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 2028-2029 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России», – заявил Ерохин.

Он отметил, что связь с новой спутниковой группировкой будет доступна не только на территории России, но и по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, который заложил основу для создания национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия. К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.