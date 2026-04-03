Ким Чен Ын с дочерью посмотрели на щенков и котят в зоомагазине в Пхеньяне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил зоомагазин в новом районе Пхеньяна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В ходе визита они осмотрели щенков и котят на первом и втором этажах магазина, а также посетили ряд других торговых и сервисных точек в недавно построенном районе Хвасон.

Ким Чен Ын отметил, что за последние годы в КНДР растет число семей, заводящих домашних животных, благодаря чему открывается всё больше специализированных магазинов по всей стране. Он поручил увеличить объемы производства кормов, товаров для ухода и ветеринарных медикаментов.

В тот же день глава государства также посетил местный автосервис, новый магазин музыкальных инструментов, парикмахерскую и салон красоты. По окончании визита Ким Чен Ын подчеркнул, что качественное обслуживание культурных и сервисных точек столь же важно, как и их строительство, и распорядился открыть новые магазины и сервисы.

