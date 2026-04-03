Напавший с ножом на детей под Тюменью мальчик убежал от бабушки

Tекст: Вера Басилая

Мальчик, совершивший нападение с ножом на детей в поселке Винзили Тюменского района, ушел от своей 85-летней бабушки, когда они вышли на прогулку, передает ТАСС.

По словам источника агентства, пожилая женщина не успела уследить за внуком: «Он пошел вперед и быстро убежал». Бабушка не знала, что мальчик тайно взял с собой нож.

На момент инцидента бабушки не было рядом с детской площадкой, где произошло нападение. Собеседник агентства подчеркнул, что сообщения о присутствии пожилой женщины на площадке некорректны. Мальчик действовал скрытно, а оружие принес на улицу сам, не предупредив опекуна.

Вечером второго апреля мальчик напал с ножом на двух детей, игравших на площадке. По предварительным сведениям, конфликт возник якобы из-за насмешек со стороны одной из пострадавших девочек. Оба ребенка были доставлены в больницу, а одного из них позднее перевели на амбулаторное лечение.

Ранее представители силовых структур сообщили об отсутствии буллинга в отношении нападавшего. Инцидент произошел с учетом наличия у мальчика психического заболевания. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.



Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту нападения восьмилетнего ребенка с ножом на двоих детей в поселке Винзили.