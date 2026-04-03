Анталья окрасилась в оранжево-красные оттенки из-за песчаной бури

Tекст: Денис Тельманов

На турецкую провинцию Анталья обрушился сильный перенос пыли из Северной Африки, что привело к изменению цвета неба, сообщает местный портал Antalyahakkinda.

«Сильный перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба», – говорится в публикации.

Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море с южными ветрами и достигли юга Турции.

Наиболее выраженный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи, где небо приобрело необычный красно-оранжевый оттенок из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли.

Как поясняется в публикации, это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Эксперты отмечают, что подобные явления связаны с переносом так называемой «сахарской пыли» – мелких частиц, способных преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.

На днях подобное облако пыли накрыло греческий остров Крит, где небо стало ярко-красным, а аэропорт был вынужден ограничить работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань.

Необычный дождь с песком прошел ночью на территории Крыма, куда пыль был принесен южным циклоном из Северной Африки.