Sprite и Fanta получили российскую регистрацию товарных знаков

Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta

Tекст: Мария Иванова

Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company зарегистрировал в России товарные знаки Sprite и Fanta, выяснило РИА «Новости», изучив базу Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию брендов Sprite, Fanta и Coke поступили в ведомство в апреле 2025 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации, установив срок действия исключительных прав до 2035 года, что позволит компании продавать под этими марками фруктовые безалкогольные напитки и изотоники.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, ее штаб-квартира расположена в Атланте, штат Джорджия. Корпорация владеет портфелем более чем из 200 брендов, среди которых наиболее известны Coca-Cola, Fanta и Sprite. Штат компании превышает 700 тыс. человек по всему миру.

В марте 2022 года Coca-Cola Company объявила о приостановке деятельности в России. В июне того же года компания сообщила, что прекратит продажу и производство в стране газированных напитков под международными брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Напомним, в марте сообщалось, что Coca-Cola продлила товарные знаки в России на десять лет.

Ранее The Coca-Cola Company оформила в России регистрацию товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт» сроком на десять лет. Также американская компания продлила исключительные права на товарный знак Coke в России до августа 2035 года.