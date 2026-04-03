Власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса «Хабшан» после обстрела

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа газового комплекса «Хабшан» в Абу-Даби была приостановлена после того, как на объект упали обломки, передает РИА «Новости».

«Власти Абу-Даби подтверждают инцидент с падением обломков на газовом объекте «Хабшан» после успешного перехвата их системами ПВО. Работа объекта приостановлена на время тушения пожара», – говорится в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ перехватили ракету, запущенную из Ирана, над Абу-Даби.

В промышленной зоне Абу-Даби после перехвата баллистической ракеты загорелись три объекта и были ранены шесть человек.

Алюминиевый завод Emirates Global Aluminum в районе Ат-Тауил в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков ракеты и пострадали шесть сотрудников.