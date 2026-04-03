Космический аппарат Минобороны выведен на орбиту

Космический аппарат Минобороны успешно вышел на целевую орбиту

Tекст: Мария Иванова

В Министерстве обороны сообщили, что космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту и взят под управление средствами космических войск, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили: «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС».

В Минобороны отметили, что с новым аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Управление аппаратом продолжают вести специалисты космических войск Воздушно-космических сил России.

Напомниим, 3 апреля космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным космическим аппаратом с космодрома Плесецк

В августе 2025 года ракета легкого класса «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты, они были приняты на управление средствами наземных комплексов космических войск ВКС.