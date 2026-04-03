Первый с начала конфликта в Иране танкер для СПГ прошел через Ормузский пролив

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, судно, вероятно, не перевозило груз во время прохода. В четверг оно вошло в Ормузский пролив и проследовало по его южной части, что агентство называет необычным, поскольку в последние недели корабли, проходившие через пролив, по требованию иранских властей следовали по северной акватории, передает ТАСС.

Газовоз в пятницу достиг побережья Омана и, по предварительным данным, направляется в порт Кальхат. В самой Oman Ship Management журналистам не предоставили комментариев по поводу этого рейса.

Ранее аналитическая компания Windward сообщила, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти.

Накануне Bloomberg сообщило, что танкер для перевозки сжиженного природного газа впервые с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке вошел в Ормузский пролив и направляется к экспортному терминалу в Омане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно. В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе.