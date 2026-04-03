Ростех опроверг простой АвтоВАЗа и анонсировал модернизацию производства в мае

Tекст: Мария Иванова

В корпорации заявили, что распространенные рядом СМИ сведения о готовящемся простое на АвтоВАЗе из-за якобы переполненных складов не соответствуют действительности, передает Ростех.

«Информация ряда СМИ о том, что АВТОВАЗ якобы планирует отправить производство в простой из-за «переполненных складов», является недобросовестной и не соответствует действительности», – подчеркнули в госкорпорации.

Согласно разъяснениям, в период с 4 по 13 мая на предприятии пройдут плановые мероприятия по модернизации производства. В эти дни сотрудники, не задействованные в работах, уйдут в корпоративный отпуск с выплатой отпускных, а с 9 по 11 мая им предоставят общероссийские выходные.

Отмечается, что 14 и 15 мая модернизация цехов продолжится, однако коллектив выйдет на работу в обычном режиме с полной оплатой труда. В госкорпорации отдельно подчеркнули, что никаких простоев и выплат в объеме две трети заработка не предусмотрено.

В ближайшее время планируется обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить издания, разместившие эти сообщения, на возможные сознательные деструктивные действия с целью дестабилизации общества, сообщили в «Ростехе».

Напомним, накануне глава АвтоВАЗа рассказал о выгодах платной подписки на Lada.