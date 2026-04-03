ФСБ задержала ростовчан за подготовку поджога электроподстанции

ФСБ задержала ростовчан, получивших задание в Telegram поджечь электроподстанцию

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники УФСБ задержали двоих жителей Ростова-на-Дону за попытку поджога электроподстанции, что могло привести к человеческим жертвам и отключению электричества у 40 тыс. граждан, передает ТАСС.

В сообщении УФСБ по Ростовской области говорится: «Сотрудниками УФСБ по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД по Ростовской области пресечено совершение террористического акта на объекте коммунальной инфраструктуры региона». Там уточнили, что задержанные являются безработными жителями Ростова-на-Дону.

По данным спецслужбы, они через иностранный мессенджер Telegram получили задание от анонимного пользователя на поджог электроподстанции в городе Батайске. Террористический акт планировался на объекте коммунальной инфраструктуры региона, однако был предотвращен на стадии подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, поддерживавшего проукраинскую террористическую организацию и готовившего поджог трансформаторной подстанции.

В городе Краснокамске Пермского края силовики задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции по заданию анонимного собеседника из мессенджера.

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию и заявившего о готовности совершить теракт.