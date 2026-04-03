Bloomberg: Дефицит бюджета Италии превысил лимит ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дефицит государственного бюджета Италии по итогам прошлого года составил 3,1% валового внутреннего продукта, что превысило установленный Евросоюзом лимит в 3%, передает Bloomberg.

Национальный статистический институт Италии подтвердил эти данные в опубликованном отчете, отметив, что показатель хоть и улучшился по сравнению с 2024 годом, когда дефицит был 3,4%, но все еще превышает требования ЕС по контролю над госфинансами.

Премьер-министр Джорджа Мелони и министр финансов Джанкарло Джорджетти рассчитывали на снижение дефицита, чтобы открыть путь к выходу Италии из режима усиленного надзора, который применяется к странам с крупными бюджетными разрывами. Окончательное решение по этому вопросу ожидается от Еврокомиссии в июне. До тех пор Италия остается под особым контролем Брюсселя, что затрудняет наращивание государственных расходов, включая оборонные, на фоне обязательств Мелони перед НАТО увеличить военный бюджет до 5% ВВП.

В прошлом году около трети стран Евросоюза нарушили аналогичные правила, среди них Франция, Бельгия, Польша и Австрия. По прогнозам, Франция не сможет снизить дефицит ниже 3% вплоть до 2029 года. Ситуация осложняется негативным влиянием конфликта с Ираном на европейские экономики, включая Италию, которая также может пересмотреть прогноз роста на 2025 год до 0,5%.

Аналитики Scope Ratings считают, что длительный конфликт в регионе может помешать Италии вернуть дефицит в рамки требований ЕС. Агентство Moody’s недавно повысило кредитный рейтинг Италии впервые за 23 года, однако предупредило о рисках при затяжной нестабильности на Ближнем Востоке, учитывая высокую зависимость страны от импорта энергоносителей из Персидского залива.

Рынки также отреагировали ростом спрэда между доходностями итальянских и немецких десятилетних облигаций: в январе он составлял 57 базисных пунктов, а на прошлой неделе превышал 100 пунктов. Это ниже рекордных значений периода избрания Мелони, но вновь сигнализирует о росте стоимости заимствований для итальянского правительства.

Ранее аналитики отмечали, что при правительстве Мелони Италия добилась некоторого сокращения дефицита и впервые за несколько лет получила повышение кредитного рейтинга.