Иран нанес ракетные удары по Израилю и Кувейту

Tекст: Алексей Дегтярёв

При помощи баллистических ракет уничтожено место расположения десантных катеров американцев в порту Шувейх (Кувейт), заявили в КСИР, передает РИА «Новости».

Также в КСИР уведомили о разрушении радиолокационной системы раннего предупреждения AR-327 в Бахрейне. По данным военных, удар пришелся по объекту, который использовался для контроля воздушной обстановки в регионе.

Кроме того, КСИР сообщил об ударах по израильской авиабазе Рамат-Давид, где размещены истребители F-16. Иранская сторона заявила об атаках по более чем 50 целям на территории Израиля, в том числе по объектам в Тель-Авиве.

Ранее Иран предупреждал о мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры.

Командование КСИР обещало пропорционально отвечать на любую агрессию США.