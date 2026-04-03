Эксперт: Нынешний курс грозит Армении экономическими проблемами

Политолог Данилин: Нынешний курс грозит Армении экономическими проблемами

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Никол Пашинян эффективно зачищает от конкурентов политическое поле, причем применяя и силовые методы. Но даже несмотря на это для премьера противостояние с Москвой, безусловно, представляет серьезный минус на предстоящих выборах», – отметил политолог Павел Данилин.

«Нельзя исключать, что Пашиняну будут ставить в претензию ухудшение отношений с Москвой. Не зря в Армении проводят параллели с ситуацией на Украине в 2013 году, указывая, какими последствиями чревата попытка усидеть на двух стульях», – добавил он, подчеркнув, что армянам прекрасно известна история.

По мнению собеседника, Владимир Путин в открытой части переговоров с Пашиняном в Кремле обращался не только к непосредственному визави, но и ко всему армянскому народу. «Если же говорить о разговоре президента России и премьера Армении, то он был предельно откровенным: глава российского государства без экивоков заявил об интересах страны, опасениях и высказал пожелания», – продолжил спикер.

По его прогнозам, если нынешнее правительство Армении сохранит существующий курс, то это грозит стране экономическими проблемами. «Если Ереван пойдет дальше в сторону ЕС, для республики закроется дверь в ЕврАзЭС. А это будет означать потерю огромных доходов. Так, Армении придется покупать энергоносители по мировым ценам, а не в шесть раз дешевле, как сейчас. Кроме того, встанет вопрос по работе атомных блоков АЭС, а также о поставках сельхозпродукции из Армении. Благосостояние республики в последние годы росло, в том числе, за счет связей с Москвой. Теперь эти тенденции могут очень серьезно пошатнуться», – предупредил Данилин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «очень успешным» свой визит в Москву и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «По факту, по всем направлениям нашей повестки мы достигли конкретных договоренностей – от вопросов культуры до военно-технического сотрудничества», – сказал он.

Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Кремле. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе, сообщал Кремль.

По словам российского лидера, экономическое сотрудничество двух стран «развивается хорошими темпами». «За позапрошлый год 11 млрд был оборот, если в долларах считать, а за прошлый, 2025 год – 6,4 млрд. Хочу обратить внимание, что, скажем, с соседней страной, с Азербайджаном, – меньше пяти, 4,9. Все-таки это о чем-то говорит. И из этих 6,5 1,2 млрд долларов – это продукты сельского хозяйства, это овощи, фрукты, вино – все, что экспортирует Армения», – сказал Путин.

При этом президент России предупредил, что нахождение одновременно в таможенном союзе с ЕС и с ЕАЭС «невозможно по определению». «И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера», – уточнил глава государства.

Что касается энергетики, то в Европе цены на газ «зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении – 177,5 доллара за 1000 кубов». «Разница большая, разница существенная», – подчеркнул Путин. Пашинян в своей речи в открытой части переговоров указал на важность для Еревана отношений с Москвой и их динамичное развитие «в условиях новых реалий, когда между Арменией и Азербайджаном наконец установлен мир».

«Что касается ЕС, конечно же, мы знаем, что, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо. Но то, что мы делаем, и та повестка, которая у нас есть, по крайней мере на данный момент, они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать», – отметил премьер.

Однако даже это «совмещение» привело к потерям во взаимном товарообороте 5,1 млрд долларов в прошлом году. Об этом сообщил Алексей Оверчук, вице-премьер России, в развернутом интервью ТАСС. Он напомнил, что армянский экспорт в ЕС за 10 лет вырос в 1,53 раза, в США – в 2,2 раза, а в ЕАЭС – в 12,5 раз. «Эти цифры иллюстрируют реальный уровень заинтересованности торговых партнеров Армении покупать продукцию ее производителей», – детализировал чиновник.

Он предупредил, что Ереван может столкнуться с энергодефицитом в стране, если до конца 2026 года не примет решения о строительстве новой АЭС. По его словам, США смогут всерьез предлагать строительство энергоблоков для атомных электростанций в Армении только через 12-15 лет. «И самим армянам, и их соседям есть о чем подумать с точки зрения возможных долгосрочных последствий», – заметил Оверчук.

Вице-премьер акцентировал, что Москва не хочет ограничений для армянского бизнеса, но при реализации сценария о нежелательности российских компаний в республике не будет «дипломатично делать вид, что все как обычно».

В свою очередь, Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора, заявил, что претензии к поставляемой в Россию растительной и животноводческой продукции из Армении сохраняются. По его словам, служба обнаружила около 900 карантинных объектов из республики. Кроме того, часть поставок животноводческой продукции может быть неармянского происхождения.