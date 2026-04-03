В Нижегородской области повреждены коммуникации из-за атаки БПЛА

По его словам, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы задействованы для противодействия БПЛА. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, однако зафиксированы локальные повреждения объектов инфраструктуры, передает «Интерфакс».

В частности, в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, а также в муниципальном округе город Бор отмечены повреждения инженерных коммуникаций. Кроме того, выбиты стекла в нескольких жилых домах. На местах происшествий работают оперативные службы, уточнил Никитин.

Губернатор отметил, что «беспилотная опасность в настоящий момент сохраняется».

В пятницу губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за последние сутки в небе над регионом уничтожили 84 украинских дрона различного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа.