Ректор МГУ Садовничий рассказал об утреннем звонке Путина в день рождения

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин поздравил ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего с днем рождения по телефону, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пожелал Садовничему здоровья, успехов в научной и образовательной деятельности и всего самого лучшего. В адрес ректора МГУ также была направлена поздравительная телеграмма от президента.

«Сегодня я был очень тронут. Рано утром позвонил Владимир Владимирович. Пожелал хорошей работы в [развитии] системы образования», – заявил журналистам Садовничий. Он подчеркнул, что этот звонок произвел на него большое впечатление.

Ректор МГУ отметил, что считает день рождения обычным рабочим днем и не планирует устраивать праздничные мероприятия.

«Никаких банкетов. Сейчас не до этого», – добавил он, выразив благодарность всем, кто его поздравил.

Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года в селе Краснопавловка Харьковской области. Он был избран ректором МГУ в 1992 году, а в 1994 году стал членом-корреспондентом Российской академии наук, в 1997 году – академиком РАН.