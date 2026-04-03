Суд частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО «Роснано» к бывшему председателю правления Анатолию Чубайсу и ряду бывших руководителей компании, сообщает РИА «Новости».

Общая сумма исковых требований составила более 5,5 млрд рублей, из которых около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов суд постановил взыскать солидарно с ответчиков.

Как отметил источник агентства, суд полностью отклонил требования только к одному из ответчиков – Николаю Тычинину, бывшему гендиректору ООО «Пластик Лоджик». Остальные ответчики, включая бывших заместителей председателя правления Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, а также Олега Киселева, Германа Пихою и Владимира Аветисяна, остались в списке соответчиков.

Евгений Фролов, директор «Роснано» по особым поручениям, ранее пояснял, что иск связан с проектом «Пластик Лоджик». По его словам, компания инвестировала значительные средства в создание производства гибких планшетов и их внедрение в образовательные учреждения России, однако заявленных результатов достигнуто не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» к Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам наложил арест на их активы на сумму 5,6 млрд рублей.

Позже тот же суд отклонил ходатайство Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества в пределах суммы иска более 5,6 млрд рублей.

В ходе разбирательств представитель «Роснано» заявил о полном отчуждении всей российской недвижимости Чубайса в период с октября 2022 года по март 2023 года на фоне проверки деятельности прежнего руководства корпорации.