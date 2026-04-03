В Италии предупредили об истощении ресурсов для сдерживания цен на бензин

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет la Repubblica, на закрытой встрече руководства обсуждался проект декрета об отмене топливных акцизов. Ожидается, что поддержка будет продлена до 1 мая, однако на это уйдут последние доступные средства государственного бюджета, передает RT.

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти предупредил коллег об ухудшении состояния национальных счетов. По его словам, страна с огромным внешним долгом становится крайне уязвимой на европейской арене.

Как отметил министр, «если война (между США и Ираном) продлится, есть риск повышения стоимости бензина до трех евро».

В понедельник французские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений, приблизившись к 2,2 евро за литр, это максимальное с 1985 года значение.

В Польше стоимость дизельного топлива за неделю выросла почти на один злотый и достигла рекордных 8,69 злотого за литр.