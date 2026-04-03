Военные Ирана пригрозили мощными ударами по объектам США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зольфагари заявил, что Иран нанесет более мощные удары по американским объектам на Ближнем Востоке, если США атакуют иранскую инфраструктуру, передает РИА «Новости».

По его словам, в случае осуществления угроз со стороны Вашингтона вооруженные силы Ирана готовы нанести сокрушительные удары по более значимым и обширным областям, связанным с инвестициями США и Израиля в регионе.

Зольфагари подчеркнул, что страны Ближнего Востока должны способствовать уходу американских военных с их территорий, если хотят избежать последствий. Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от новых властей Ирана немедленных действий и пригрозил уничтожить мосты и электростанции страны.

Командование КСИР пообещало пропорционально отвечать на любую агрессию США ударами по энергетическим объектам, обслуживающим иностранные военные базы.

Центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о готовности уничтожить нефтегазовую инфраструктуру Ближнего Востока в случае нападения на энергетические объекты и порты страны.