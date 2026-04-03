РЖД скорректировали график поездов после схода вагонов в Ульяновской области

В компании уточнили, что для ликвидации последствий происшествия изменили маршруты нескольких дальних поездов, в том числе № 301 Челябинск – Москва и № 49 Уфа – Москва, которые теперь следуют через Чишмы и Самару, возвращаясь на основной путь на станции Инза, передает РИА «Новости».

В обратном направлении изменен маршрут поезда № 50 Москва – Уфа: теперь он идет через Ульяновск, Сызрань и Самару. Кроме того, отменены пригородные рейсы № 6713 Ульяновск – Инза и № 6720 Ульяновск – Димитровград.

РЖД пообещали вернуть полную стоимость билетов всем пассажирам поезда № 302, который сошел с рельсов. Возврат для билетов, купленных через интернет, произойдет автоматически. Покупателям, приобретавшим билеты за наличные, необходимо обратиться в кассы Федеральной пассажирской компании.

Подробную информацию можно получить по горячей линии Центра поддержки клиентов РЖД, звонок на которую бесплатный для всех регионов России.

Напомним, пассажирский поезд № 302 в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов утром 3 апреля.

Для перевозки пассажиров аварийного поезда в Ульяновскую область направили дополнительные вагоны и организовали на вокзале Ульяновск-Центральный пункт медицинского осмотра. По предварительным данным, при сходе семи вагонов поезда под Ульяновском травмы получили семь человек, в том числе ребенок.

Позже сообщалось, что среди пассажиров поезда Челябинск – Москва, сошедшего с рельсов под Ульяновском, находились музыканты группы «Демо» и спортсмены из Челябинской области.