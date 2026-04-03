Politico: Союзники Макрона начали массово покидать Елисейский дворец

Tекст: Вера Басилая

В последний год президентского срока Эммануэля Макрона наблюдается отток сотрудников из его ближайшего окружения. За последние два месяца из администрации ушли четыре старших советника, в том числе два заместителя главы аппарата, отвечавшие за координацию политических направлений внутри Елисейского дворца, передает Politico.

Министерский помощник отметил: «За год до окончания срока люди в первую очередь думают о своей карьере». По информации издания, рассматривается уход главы аппарата президента Эммануэля Мулена, который может побороться за пост главы Банка Франции, однако для этого ему потребуется одобрение парламента, где у Макрона нет большинства.

Два заместителя Мулена, Эмили Пьетт и Констанс Бенсюссан, также покидают свои посты – Пьетт возглавит агентство RTE, а Бенсюссан перейдет во французское агентство по социальным выплатам CNAF. До начала войны США и Израиля против Ирана советник Макрона по Ближнему Востоку Анн-Клер Лежандр также покинула администрацию, чтобы возглавить Институт арабского мира.

Как отмечает бывший помощник министра, «жесткое ядро лоялистов вокруг Макрона становится все меньше». По его словам, «все знают, что решения принимает только Макрон», и теперь оставшимся чиновникам придется сосредоточиться на предотвращении ошибок и слаженной работе аппарата. Премьер-министр Себастьян Лекорню признал, что по мере приближения выборов атмосфера завершения становится все заметнее.

В условиях, когда привлечение новых влиятельных кадров на короткий срок проблематично, Макрон может вернуться к старым проверенным соратникам. По информации источника, рассматривается возвращение бывшего заместителя главы аппарата Пьера-Андре Имбера на пост главы администрации президента, так как он хорошо знаком с текущей командой и спецификой работы. Ожидается, что в последний год приоритетом для Елисейского дворца станет антикризисное управление, а не новые инициативы.

Газета Wall Street Journal на фоне призывов к началу процедуры отрешения указывала на растущую изоляцию Макрона и сомнения союзников в его соответствии демократической системе Пятой республики.

Французские социологи заявляют, что председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла во втором туре президентских выборов обходит любого конкурента.

