    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    3 апреля 2026, 10:30 • Новости дня

    Астрономы впервые увидели звезды ранней Вселенной в галактике

    В галактике Хеб зафиксировали необычайно чистые и горячие древние звезды

    Tекст: Мария Иванова

    Наблюдения далекой галактики Хеб (Hebe) показали крайне молодые, почти «чистые» звезды, сформировавшиеся всего через 400 млн лет после Большого взрыва.

    Астрономам удалось впервые наблюдать признаки самых первых звезд во Вселенной в галактике Hebe, существовавшей примерно через 400 млн лет после Большого взрыва, сообщает New Scientist.

    Исследование показало, что свет от этой галактики содержит линии, характерные для ионизированного гелия и водорода, без следов более тяжелых элементов. Такие особенности указывают на присутствие Population III – звезд, состоящих почти исключительно из водорода и гелия.

    По словам руководителя исследования Роберто Майолино из Кембриджского университета, «Похоже, что звезды Population III, насколько мы можем судить, являются самым правдоподобным объяснением. Все другие версии крайне неудовлетворительны». Галактику Hebe обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) в 2024 году, однако только новые наблюдения позволили подтвердить, что спектральные линии действительно принадлежат ей, а не другой галактике.

    Ученые отмечают, что подобное открытие крайне важно для понимания процессов образования первых звезд и их влияния на дальнейшую эволюцию Вселенной. При этом астроном Дэниел Уэлен из Университета Портсмута считает результаты очень убедительными, но подчеркивает, что пока рано полностью исключать присутствие более зрелых Population II звезд. Моделирование показало, что большинство звезд в Hebe могут быть в 10–100 раз массивнее Солнца, а более легкие встречаются значительно реже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы выяснили, что молодые галактики по форме напоминают не диски, а «бананы».

    Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн во Вселенной, возникшую при столкновении галактик в Квинтете Стефана.

    Ученые создали искусственный интеллект, который нашел 44 потенциальных аналога Земли в нашей галактике.

    5 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    В Институте Пушкина назвали одно из самых редких русских двухбуквенных слов

    Лингвист Катышев: Одним из самых редких русских двухбуквенных слов является «як»

    Tекст: Антон Антонов

    Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Госуниверситета имени Пушкина Павел Катышев назвал одно из самых редких русских двухбуквенных слов и самое популярное.

    «Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, – это существительное «як», – приводит слова Катышева РИА «Новости».

    Согласно данным «Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)», относительная частотность слова «як» составляет всего 2,7. Для сравнения, наиболее популярное двухбуквенное слово «не» имеет относительную частотность 17447,37.

    Катышев ранее называл такие слова, как «не», «на», «он» и «то», среди самых востребованных двухбуквенных слов русского языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГЛУ Ирина Краева назвала слова, которые стали популярными в России за последнее время. Институт Пушкина опубликовал список самых популярных слов 2025 года.

    5 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

    Глава миссии «Артемида II» Фрилинг заявил о проблеме с туалетом на корабле Orion

    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion
    @ Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На космическом корабле Orion, выполняющем лунную миссию «Артемида-2», возникли новые проблемы с туалетом, сообщил руководитель миссии «Артемида II» Джадд Фрилинг.

    «Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».

    Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.

    Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые России в Антарктиде открыли оазис с 18 озерами и богатой фауной
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Антарктиде обнаружили уникальный оазис с озерами и богатым животным миром, который теперь предложено назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого, пишут информагентства.

    Открытие нового географического объекта в Западной Антарктиде совершили исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом, передает РИА «Новости». По их данным, речь идет о целостном оазисе на мысе Беркс, включающем 18 ранее не изученных озер и занимающем площадь около 2,2 квадратных километра.

    В сообщении уточняется, что среднегодовая температура в оазисе составляет примерно минус 12 градусов, а его территория свободна ото льда и покрыта горами и долинами. Среди животных здесь встречаются пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие виды птиц.

    Как пояснил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, ранее этот участок считался обычным нунатаком – скалой, выступающей из ледника. Однако благодаря комплексному изучению многочисленных озер ученые пришли к выводу, что территория заслуживает статуса оазиса. Ученый совет ААНИИ предложил назвать объект в честь полярника Арнольда Богдановича Будрецкого.

    Пресс-служба СПб ФИЦ РАН отметила, что окончательное утверждение названия оазиса ожидается от Международного научного комитета по изучению Антарктики (SCAR).

    Ранее ученые Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета уточнили термодинамические параметры получения металлов платиновой группы из отработавшего ядерного топлива. Российские ученые разработали уникальное вещество, воздействующее на митохондрии раковых клеток, не задевая здоровые ткани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЮУрГУ и университета ИТМО разработали метод внедрения антиоксиданта куркумина в отработанные дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковым эффектом.

    3 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Экипаж Orion сделал фото Земли на расстоянии 70 тыс. километров
    @ @NASA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены экипажа корабля Orion, выполняющего лунную миссию «Артемида-2», сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    По информации из открытых источников, это стало рекордом: до этого момента столь дальние снимки были сделаны лишь участниками миссии «Аполлон» в 1972 году, передают «Вести».

    На данный момент корабль Orion уже покинул околоземную орбиту и направляется к Луне, выполняя намеченную траекторию облета естественного спутника Земли.

    «Сегодня, впервые со времен миссии «Аполлон-17» в 1972 году, люди покинули околоземную орбиту. Рейд, Виктор, Кристина и Джереми движутся по точно заданной траектории к Луне», – заявила исполняющая обязанности заместителя администратора Управления разработки исследовательских систем NASA в Вашингтоне Лори Глейз.

    Кроме этого, NASA опубликовало видео, на котором запечатлен момент отделения основной ступени ракеты-носителя Space Launch System от корабля Orion.

    Напомним, космическая миссия «Артемида II» стартовала накануне с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    3 апреля 2026, 10:17 • Новости дня
    Корабль «Орион» с миссией «Артемида-2» вышел на траекторию к Луне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне, выполнив ключевой маневр по включению основного двигателя почти на шесть минут, сообщает НАСА.

    Корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» успешно вышел на траекторию к Луне после выполнения маневра TLI (Translunar Injection), сообщает НАСА.

    Основной двигатель аппарата работал пять минут и 50 секунд, обеспечив необходимое ускорение для выхода из околоземной орбиты. Масса корабля составляла 26 тонн, при этом было израсходовано около 450 кг топлива.

    Члены экипажа, включая астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена, продолжают тренироваться с помощью специального тренажера – маховика. Система поддерживает как аэробные упражнения, так и силовые нагрузки до 180 кг, при этом вес самого устройства всего 14 кг, что значительно экономит место и массу на борту по сравнению с Международной космической станцией.

    В ходе полета была проверена научная аппаратура AVATAR, а специалисты быстро устранили кратковременную потерю связи между кораблем и Центром управления полетами – проблема возникла из-за конфигурации системы спутниковой передачи данных и не повлияла на ход миссии.

    На ближайшие дни команда лунных научных исследований готовит план наблюдений, который включает съемку кратеров, лавовых потоков и других геологических особенностей Луны в течение шестичасового пролета 6 апреля. Одним из ключевых моментов станет наблюдение солнечного затмения, когда экипаж сможет изучать как корону Солнца, так и возможные метеорные вспышки на поверхности Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском корабле Orion в ходе миссии Artemis II произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне.

    Историк космонавтики Александр Железняков заявил об отсутствии угрозы для экипажа после задымления на корабле Orion.

    Аргентинский микроспутник Atenea, запущенный к Луне на борту Orion в рамках миссии Artemis II, успешно вышел на связь с наземными станциями Аргентины.

    3 апреля 2026, 14:25 • Новости дня
    Названы сроки начала работы в России спутникового интернета для смартфонов

    Роскосмос назвал срок запуска спутников для доступа в интернет с телефона

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые спутники, обеспечивающие доступ к интернету с обычного мобильного телефона по всей территории России, планируют вывести на орбиту с 2027 по 2029 год, заявил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин.

    Россия планирует запустить первые спутники для обеспечения доступа к интернету с помощью обычных мобильных телефонов в период с 2027 по 2029 год, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин на форуме InfoSpace.

    По словам Ерохина, сейчас в мире уже активно внедряются технологии широкополосной передачи данных с низких орбит, которые обеспечивают минимальные задержки. В частности, Китай развернул три геостационарных аппарата, позволяющих передавать информацию на обычные смартфоны с чипом Huawei, а iPhone реализует аналогичную систему на средних орбитах.

    «Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации «Роскосмос», так и частниками, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 2028-2029 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России», – заявил Ерохин.

    Он отметил, что связь с новой спутниковой группировкой будет доступна не только на территории России, но и по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, который заложил основу для создания национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия. К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, её поглотило Солнце, к которому она приблизилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, прекратила свое существование после сближения с Солнцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований РАН. По данным лаборатории солнечной астрономии, комету не удалось вновь зафиксировать в поле зрения наблюдательных средств после того, как она исчезла у Солнца около 14:30 по московскому времени. Ученые уточнили: «Это означает, что небесное тело больше не существует – оно поглощено Солнцем, став его частью».

    Специалисты отмечают, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а пылевой хвост был вытеснен давлением света во внешние слои атмосферы звезды, где полностью исчезнет в ближайшее время. Считается, что крупные каменные фрагменты могли достичь поверхности Солнца.

    Комета C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца – обломкам некогда огромной кометы, разрушившейся сотни или тысячи лет назад. В лаборатории пояснили, что другие крупные обломки этого тела ранее уже подходили к Солнцу, среди них Великая комета 1106 года, породившая в дальнейшем Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

    Хотя изначально ученые ожидали от кометы яркости, сравнимой с Луной даже днем, ее размеры оказались меньше, а на подлёте к Солнцу она не распалась мгновенно, что не позволило появиться впечатляющему хвосту. Теперь самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые открыли первую в 2026 году комету C/2026 A1 и прогнозировали ее сгорание на Солнце 4 апреля. Инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев рассказывал о быстром сближении этой «царапающей» Солнце кометы с его поверхностью и возможном полном испарении после пролета. Астрономы ранее зафиксировали моментальное уничтожение в атмосфере Солнца двух древних комет с помощью космических коронографов.

    3 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как можно проследить за полетом корабля «Орион» к Луне
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полет космического корабля, который совершает облет вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2», увидеть в телескоп практически невозможно, однако сам естественный спутник Земли можно рассмотреть подробно с помощью подключенного к телефону или экрану проектора телескопа, заявил газете ВЗГЛЯД астроном, директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов.

    Впервые за 53 года стартовала пилотируемая миссия США вокруг Луны. На борту корабля «Орион» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) находятся четверо астронавтов, которые проведут в полете десять дней. Глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, находящийся на борту корабля, успешно вышел на связь.

    «Насколько я помню, сейчас полет проходит на максимально далеком расстоянии от Земли за последние десятилетия. Обычно космонавты находятся на орбите около 400 километров, как на Международной космической станции (МКС), а здесь речь идет уже о сотнях тысяч километров. При этом наблюдать миссию в телескоп сейчас невозможно, увидеть ее можно только при возвращении астронавтов, и то это крайне сложно», – говорит Попов.

    Однако следить за миссией, в том числе с детьми, можно через интернет, подчеркивает астроном. Публикуется много инфографики, фото и материалов, особенно на сайтах NASA, где регулярно показывают, что происходит. Среди русскоязычных источников можно отметить блогеров, связанных с космической отраслью, например специалистов, работавших в РКК «Энергия», которые освещают такие события в соцсетях.

    «Если говорить о наблюдениях, то при небольшом бюджете можно купить простой телескоп за одну–три тысячи рублей. Это базовый вариант, но он позволит наблюдать Луну. С помощью переходника можно подключить телефон и снимать видео, рассматривать кратеры, Юпитер и его спутники», – делится собеседник.

    Более современный вариант, продолжает он, это смарт-телескопы. Это компактные устройства с камерами и автоматической настройкой, которые управляются со смартфона. Они сами находят объекты, делают сотни снимков и объединяют их в одно изображение без шумов. Такой результат сложно получить даже с большим телескопом. Изображение можно выводить на экран или проектор и показывать, например, Луну в крупном формате.

    «Что касается самой миссии, то сначала выполняются маневры вокруг Земли, затем аппарат отправится к Луне и совершит облет. Основная задача проверить, как работает корабль в реальных условиях перед дальнейшими этапами. Если миссия пройдет успешно, следующим шагом станет возвращение человека на Луну. Ранее астронавты уже высаживались, передвигались по поверхности и использовали лунные транспортные средства. Теперь эти планы хотят реализовать снова», – заключил Попов. 

    Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили разницу между текущей миссией «Артемида» и программой «Аполлон», которая была реализована США в 60-х годах прошлого столетия. Они также объяснили, что посадку экипажа на естественный спутник Земли на данный момент производить не будут, поскольку необходимо испытать новую технику.

    3 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов
    @ Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета смогли уточнить термодинамические параметры получения металлов платиновой группы из отработавшего ядерного топлива.

    Эта работа позволит строить физико-математические модели процесса и получать ценные платиноиды практически без опасных примесей, сообщается на сайте Минобрнауки.

    В настоящее время основной метод переработки ядерных отходов – PUREX-процесс, который позволяет извлекать уран и плутоний, однако в остатках после обработки сохраняются платиноиды и актиноиды. Такие металлы, как родий, рутений и палладий, содержатся в топливе в виде сплавов и соединений с неметаллами и могут достигать от 5,6 до 40 кг на тонну топлива, в зависимости от типа реактора.

    «Один из перспективных способов разделения платиноидов нерастворимого остатка – электролиз в хлоридных расплавах. Такие среды устойчивы к радиолизу и тепловыделению нерастворимого остатка. Особый интерес представляет эвтектическая смесь LiCl–KCl–CsCl с температурой плавления 263 °C», – отмечают исследователи. По их словам, работа при низких температурах также позволяет избежать разложения хлоридов рутения и нежелательных обменных реакций.

    Эксперименты показали, что уточнение термодинамических параметров образования хлоридов благородных металлов в расплаве хлоридов лития, калия и цезия позволяет повысить точность расчетов и чистоту выделяемых металлов. Это повышает экономическую эффективность переработки ядерных отходов: извлеченные платиноиды можно использовать в промышленности, а радиотоксичность отходов значительно снижается.

    Авторы исследования считают, что их работа станет основой для дальнейших научно обоснованных подходов к безопасному обращению с радиоактивными отходами и более рациональному использованию ресурсов атомной энергетики.

    Ранее в России создали препараты против всех сезонных вирусов гриппа.

    3 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые раскрыли секреты мозга чемпиона США по памяти

    Сканирование мозга чемпиона выявило влияние метода loci на развитие памяти

    @ Nelson Dellis/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Многолетнее сканирование мозга шестикратного чемпиона США по памяти Нельсона Деллиса выявило, как метод loci (запоминание по методу ассоциации) и регулярные тренировки усиливают работу ключевых зон памяти.

    Подробности исследования опубликовал New Scientist.

    Нельсон Деллис, шестикратный чемпион США по памяти, начал тренировать память после болезни своей бабушки, ежедневно запоминая числа, имена и слова. В интервью он отметил: «Я все еще регулярно тренирую свою память. Это как мышца: если ее не использовать, она слабеет».

    В рамках эксперимента ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели Деллису серию сложных тестов в томографе общей продолжительностью около 13 часов. Сначала ему предлагали запоминать слова с помощью обычного заучивания, а затем – порядок карт в колоде по методу loci, когда информация ассоциируется с хорошо знакомыми пространствами.

    Результаты показали, что при традиционной зубрежке мозговая активность Деллиса была схожа с контрольной группой, обладателями хорошей, но не выдающейся памяти. Однако при использовании метода loci у него значительно менялась работа гиппокампа и активировались хвостатые ядра, что, по мнению ученых, говорит о формировании устойчивого навыка.

    Сравнение с результатами почти 900 участников крупного нейронаучного проекта выявило у Деллиса гораздо более высокую функциональную связанность между разными зонами мозга. Специалисты подчеркивают, что метод loci особенно эффективен, поскольку переводит абстрактные данные в наглядные образы, а именно к таким задачам мозг человека эволюционно приспособлен.

    В то же время эксперты отмечают, что пока не ясно, может ли кто-то еще достичь аналогичных результатов только с помощью тренировок. Сам Деллис и ученые напоминают: для хорошей памяти важны не только тренировки, но и здоровый образ жизни, внимательность, полноценный сон и физическая активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интеллектуальные занятия, такие как чтение и изучение языков, могут на 40% снизить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

    Ученые, опубликовавшие работу в журнале Occupational & Environmental Medicine, с помощью МРТ установили влияние длительных переработок свыше 52 часов в неделю на структуру мозга и на память человека.

    5 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне

    Tекст: Антон Антонов

    Экипаж лунной миссии «Артемида II» сообщил о запахе гари, исходящем от недавно отремонтированного туалета стоимостью 23 млн долларов, пишет New York Post.

    Астронавт Кристина Кох, которая ранее и занималась ремонтом туалета, сообщила в эфире: «Я просто хотела удостовериться, что вы в курсе замечаний EGS по поводу своего рода запаха горелого нагревателя, который появлялся из туалета несколько раз», пишет New York Post.

    Кох отметила, что точный источник запаха не был установлен. Первоначально специалисты НАСА предположили, что запах может исходить от оранжевой изоляции на двери санитарного отсека туалета. Несмотря на инцидент, экипаж получил разрешение продолжать пользоваться туалетом, а в Центре управления полетами заявили об отсутствии серьезных опасений по поводу обнаруженного запаха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    3 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Академика РАН Горбунову назначили новым ректором «Сколтеха»

    Tекст: Денис Тельманов

    Юлия Горбунова возглавила Сколковский институт науки и технологий, сменив Александра Сафонова после завершения срока полномочий предыдущего ректора.

    Академика РАН Юлию Горбунову назначили новым ректором Сколковского института науки и технологий после истечения срока полномочий Александра Кулешова, сообщает ТАСС.

    Временно исполнявший обязанности ректора Александр Сафонов теперь займет пост главного конструктора института.

    Горбунова считается одним из ведущих российских химиков, она автор более 500 научных работ и обладатель множества государственных и профессиональных наград.

    В пресс-службе вуза подчеркнули, что Горбуновой предстоит сосредоточиться на работе по приоритетным технологическим направлениям, а также на координации с институтами РАН и ведущими университетами.

    Горбунова заявила: «В числе ключевых задач – работа по приоритетным технологическим направлениям, координация с институтами РАН и ведущими университетами для решения задач, важных для страны, а также создание лабораторий с мировыми вузами-партнерами».

    Кроме того, новым председателем попечительского совета «Сколтеха» назначен председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а его заместителем стал Виктор Вексельберг.

    Новое руководство планирует превратить институт в лидера среди технологических университетов России и обеспечить его глубокую интеграцию в систему научных и образовательных организаций страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессору Сколтеха и РАН Артему Оганову и французскому военному корреспонденту Адриану Боке присудили премию «Знание» как лучшим просветителям года.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что объем поддержки инновационных проектов группой ВЭБ с 2021 по 2024 год превысил 450 млрд рублей.

    Президент России Владимир Путин дал поручение вузам, входящим в рейтинг Альянса по искусственному интеллекту, с 1 сентября 2024 года увеличить набор на программы подготовки кадров в сфере ИИ.

    6 апреля 2026, 05:50 • Новости дня
    Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1

    Tекст: Катерина Туманова

    В новом исследовании, проведенном в Британии, ученые собрали и проанализировали данные о более чем 47 млн ночей сна, выявив, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24% и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

    Постоянный недостаток сна нарушает процесс восстановления и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции. Однако эксперты по сну разработали новый режим, который, как показывают научные исследования, может привести к более спокойному и восстанавливающему сну, пишет Daily Mail.

    Правило 7:1 предполагает, что нужно спать семь часов и ложиться спать в течение одного и того же промежутка времени как минимум пять ночей в неделю.

    В исследовании британских ученых сказано, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24% и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

    В исследовании также подсчитано, что регулярный, полноценный сон может продлить жизнь человека на четыре года.

    «Чем раньше в жизни формируются эти привычки, тем больше совокупный эффект», – написали исследователи.

    Команда ученых заявила, что полученные результаты особенно важны, поскольку люди, которые спали менее шести часов в сутки, подвергались на 20% большему риску преждевременной смерти по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.

    Исследователи из страховой компании Vitality и Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) отметили, что последовательность в следовании режиму – ключ к получению желаемых результатов.

    «Установка цели на пять ночей в неделю вместо семи снижает воспринимаемый барьер для начала, повышает уверенность в себе и позволяет вносить периодические изменения без ущерба для прогресса, тем самым улучшая долгосрочное соблюдение рекомендаций», – написали ученые.

    Они отметили, что благодаря балансу между амбициями и достижимостью, цель по поддержанию регулярного сна в течение пяти дней становится не только реалистичной, но и устойчивой, что способствует широкому вовлечению в этот процесс с течением времени.

    Ученые  подчеркнули, что ключевым моментом эффективного следования режиму является соблюдение постоянного графика. Они рекомендовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невролог Арифджанова выявила связь между смартфоном под подушкой и нарушениями сна. Сомнолог Полуэктов дал советы по восстановлению сна после долгих выходных. Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания.

    4 апреля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученый Болгов сообщил о стабилизации уровня Каспийского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришёл к равновесному состоянию после 20 лет падения, сообщил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

    Болгов сообщил, что Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, уровень воды в нем стабилизировался после 20 лет снижения, сообщает РИА «Новости». По его словам, «в ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится».

    Снижение уровня Каспийского моря фиксируется с середины 1990-х годов, а в 2025 году достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки минус 29 метров. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия, назвав сложившуюся ситуацию «большой проблемой».

    В начале 2025 года лидеры Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев отметили, что региону угрожает экологическая катастрофа из-за снижения уровня моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Генассамблее ООН заявил о гибели Каспийского моря и необходимости совместных усилий прикаспийских стран для предотвращения экологической катастрофы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возможной экологической катастрофе из-за снижения уровня воды в Каспии и о вынесении этой темы на ключевое обсуждение в рамках ШОС.

