Астрономы впервые увидели звезды ранней Вселенной в галактике

В галактике Хеб зафиксировали необычайно чистые и горячие древние звезды

Tекст: Мария Иванова

Астрономам удалось впервые наблюдать признаки самых первых звезд во Вселенной в галактике Hebe, существовавшей примерно через 400 млн лет после Большого взрыва, сообщает New Scientist.

Исследование показало, что свет от этой галактики содержит линии, характерные для ионизированного гелия и водорода, без следов более тяжелых элементов. Такие особенности указывают на присутствие Population III – звезд, состоящих почти исключительно из водорода и гелия.

По словам руководителя исследования Роберто Майолино из Кембриджского университета, «Похоже, что звезды Population III, насколько мы можем судить, являются самым правдоподобным объяснением. Все другие версии крайне неудовлетворительны». Галактику Hebe обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) в 2024 году, однако только новые наблюдения позволили подтвердить, что спектральные линии действительно принадлежат ей, а не другой галактике.

Ученые отмечают, что подобное открытие крайне важно для понимания процессов образования первых звезд и их влияния на дальнейшую эволюцию Вселенной. При этом астроном Дэниел Уэлен из Университета Портсмута считает результаты очень убедительными, но подчеркивает, что пока рано полностью исключать присутствие более зрелых Population II звезд. Моделирование показало, что большинство звезд в Hebe могут быть в 10–100 раз массивнее Солнца, а более легкие встречаются значительно реже.

