WP: Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post, официальный представитель Хегсета Шон Парнелл заявил, что отставка Джорджа вступает в силу немедленно, выразив благодарность за «десятилетия службы нации», и пожелал ему удачи на пенсии.

Вместе с Джорджем свои посты покинули генерал Дэвид Ходн, недавно возглавивший Командование подготовки и трансформации армии, и генерал-майор Уильям Грин – младший, руководитель корпуса военных капелланов. Причины их увольнения официально не названы, однако отмечается, что подобные кадровые перестановки редки во время вооруженных конфликтов, особенно в условиях текущей войны с Ираном.

Хегсет за последние месяцы полностью обновил состав Объединенного комитета начальников штабов, оставив на прежних местах лишь двух офицеров: командующего корпусом морской пехоты генерала Эрика Смита и главу Космических сил генерала Б. Ченса Сальцмана. Ранее были уволены или досрочно отправлены в отставку ряд других высокопоставленных военных, включая руководителей ВВС, ВМС и Береговой охраны.

По данным WP, увольнения часто происходили без объяснения причин и затрагивали преимущественно женщин и представителей меньшинств, а сам Хегсет выступал против высших офицеров, поддерживавших инициативы по разнообразию или демонстрировавших, на его взгляд, недостаточную лояльность президенту Дональду Трампу. В частности, Ходн был назначен на ключевую для Джорджа должность, а Грин курировал вопросы военного духовенства, к реформированию которых Хегсет проявлял особый интерес.

Среди возможных преемников Джорджа аналитики называют генерала Кристофера Ланива, которого Хегсет уже назначил заместителем начальника штаба армии и который ранее был его главным военным помощником. Ожидается, что дальнейшие решения о назначениях будут приняты в ближайшее время.

