Корабль «Орион» с миссией «Артемида-2» вышел на траекторию к Луне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» успешно вышел на траекторию к Луне после выполнения маневра TLI (Translunar Injection), сообщает НАСА.

Основной двигатель аппарата работал пять минут и 50 секунд, обеспечив необходимое ускорение для выхода из околоземной орбиты. Масса корабля составляла 26 тонн, при этом было израсходовано около 450 кг топлива.

Члены экипажа, включая астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена, продолжают тренироваться с помощью специального тренажера – маховика. Система поддерживает как аэробные упражнения, так и силовые нагрузки до 180 кг, при этом вес самого устройства всего 14 кг, что значительно экономит место и массу на борту по сравнению с Международной космической станцией.

В ходе полета была проверена научная аппаратура AVATAR, а специалисты быстро устранили кратковременную потерю связи между кораблем и Центром управления полетами – проблема возникла из-за конфигурации системы спутниковой передачи данных и не повлияла на ход миссии.

На ближайшие дни команда лунных научных исследований готовит план наблюдений, который включает съемку кратеров, лавовых потоков и других геологических особенностей Луны в течение шестичасового пролета 6 апреля. Одним из ключевых моментов станет наблюдение солнечного затмения, когда экипаж сможет изучать как корону Солнца, так и возможные метеорные вспышки на поверхности Луны.

