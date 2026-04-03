В Москве манипулятор повредил 11 автомобилей при столкновении с опорой моста

Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, прекратила свое существование после сближения с Солнцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований РАН. По данным лаборатории солнечной астрономии, комету не удалось вновь зафиксировать в поле зрения наблюдательных средств после того, как она исчезла у Солнца около 14:30 по московскому времени. Ученые уточнили: «Это означает, что небесное тело больше не существует – оно поглощено Солнцем, став его частью».

Специалисты отмечают, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а пылевой хвост был вытеснен давлением света во внешние слои атмосферы звезды, где полностью исчезнет в ближайшее время. Считается, что крупные каменные фрагменты могли достичь поверхности Солнца.

Комета C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца – обломкам некогда огромной кометы, разрушившейся сотни или тысячи лет назад. В лаборатории пояснили, что другие крупные обломки этого тела ранее уже подходили к Солнцу, среди них Великая комета 1106 года, породившая в дальнейшем Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

Хотя изначально ученые ожидали от кометы яркости, сравнимой с Луной даже днем, ее размеры оказались меньше, а на подлёте к Солнцу она не распалась мгновенно, что не позволило появиться впечатляющему хвосту. Теперь самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые открыли первую в 2026 году комету C/2026 A1 и прогнозировали ее сгорание на Солнце 4 апреля. Инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев рассказывал о быстром сближении этой «царапающей» Солнце кометы с его поверхностью и возможном полном испарении после пролета. Астрономы ранее зафиксировали моментальное уничтожение в атмосфере Солнца двух древних комет с помощью космических коронографов.