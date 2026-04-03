Суд приговорил троих поджигателей сотовой вышки в Ивановской области

Суд дал троим жителям Ивановской области до 22 лет за теракт

Tекст: Мария Иванова

Второй Западный окружной военный суд признал троих жителей Ивановской области виновными в совершении террористического акта, сообщает РИА« Новости».

По данным ЦОС ФСБ, молодые люди 2003, 2006 и 2009 годов рождения вступили в запрещенное в России террористическое сообщество ради денежного вознаграждения. Им было передано задание через мессенджер Telegram, и они, действуя по предварительному сговору, совершили поджог вышки сотовой связи. В результате ущерб оператору связи превысил один миллион рублей.

Как уточнили в ЦОС, «за совершение указанных действий им было обещано крупное денежное вознаграждение, которое молодые люди так и не получили». Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ, после чего следственное отделение УФСБ по Ивановской области возбудило уголовное дело. Фигурантам предъявили обвинения по статьям о теракте, участии в террористическом сообществе и вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление.

Суд назначил одному из подсудимых 22 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима, также назначено два года ограничения свободы и штраф 300 тыс. рублей. Второй осужденный получил 20 лет лишения свободы с таким же порядком отбывания, двухлетним ограничением свободы и штрафом 300 тыс. рублей. Несовершеннолетний отправлен в воспитательную колонию на девять лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое жителей Нижегородской области за поджог трех вышек базовой станции сотовой связи по заданиям украинских спецслужб весной 2024 года получили по 23 года лишения свободы.

В Нижнем Новгороде два подростка по заданию из мессенджера Telegram в мае 2025 года совершили поджог трех базовых станций мобильной связи и получили реальные сроки за теракт.

В Татарстане 38-летний житель Казани за поджоги трех объектов стационарного оборудования сотовой связи по предложению из мессенджера задержан и стал фигурантом дела о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.