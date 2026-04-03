Автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня в Петровском районе в ДТП попал автобус с детьми из Ершовского района. Министру здравоохранения Владимиру Дудакову поручено держать оказание помощи пострадавшим на особом контроле», – написал Бусаргин в своем канале в Мах.

Он уточнил, что на место происшествия были оперативно направлены все экстренные службы, в том числе из Саратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края погибли пятеро детей и один взрослый.

Ранее сообщалось, что девять человек, среди которых трое подростков, были доставлены в больницы после аварии с рейсовым автобусом под Челябинском.

