При сходе с рельсов поезда Челябинск – Москва пострадали 22 человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Все люди из поезда эвакуированы, никто не погиб, предварительно, два пассажира получили переломы, указал губернатор, передает РИА «Новости».

У одного сломана нога, у второго – ключица. С ушибами обратились 20 человек, в том числе один ребенок с ушибом ноги.

Текслер также отметил, что в сошедшем поезде следовали 157 жителей Челябинской области, среди них 65 детей. До станции Златоуст ехали 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, до станции Челябинск направлялись 48 детей от шести до 17 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Челябинска в Москву пассажирский поезд № 302 в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов. Для перевозки пассажиров этого поезда и организации медицинского осмотра на вокзале Ульяновск-Центральный РЖД направили дополнительные вагоны.