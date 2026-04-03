Никитин рассказал о пострадавших после схода вагонов под Ульяновском

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пострадавшие есть. Критичного, насколько я знаю, ничего нет. Минздрав даст всю информацию, это их компетенция», – цитирует министра РИА «Новости».

Никитин сообщил, что получает от РЖД оперативные сводки по ситуации каждые 15 минут, и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Пункт временного размещения пассажиров сошедшего с рельсов поезда готовят в школе села Бряндино, рассказали в администрации населенного пункта.

Пассажирам обеспечат горячее питание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд № 302 Челябинск – Москва в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов. Для перевозки пассажиров этого поезда в Ульяновскую область направили дополнительные вагоны. По предварительным данным, при сходе семи вагонов этого состава под Ульяновском травмы получили семь человек, среди них ребенок.