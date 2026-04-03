В США не исключили отставки главы ФБР и министра армии

Дмитрий Зубарев

В администрации Белого дома могут произойти значительные кадровые перестановки – под угрозой увольнения оказались директор Федерального бюро расследований Кэш Пател и министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщают Вести со ссылкой на публикацию The Atlantic.

Издание уточняет, что вместе с ними свои посты могут покинуть глава Минторга Говард Латник и министр труда Лори Чавес-Деремер. Подчеркивается, что речь идет о ключевых фигурах в американском руководстве.

Автор статьи добавляет, что президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по этим отставкам. Решение об увольнениях связывают с «сокращением поддержки президента после начала кампании против Ирана».

Ранее, 2 апреля, Трамп подтвердил уход с поста министра юстиции Пэм Бонди, которая совмещала эту должность с обязанностями генпрокурора США.

Министр армии США Дэниел Дрисколл рассматривался как возможная замена Пита Хегсета на посту главы Пентагона.

Ранее ближайшее окружение Трампа рассматривало ряд кандидатур на возможную замену директора ФБР Кэша Патела из-за критики его работы.