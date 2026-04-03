В Индонезии зафиксировали четыре извержения вулкана Семеру

Семеру четыре раза за утро извергался в Индонезии и выбросил пепел на 1,2 км

Tекст: Мария Иванова

Активность главного вулкана острова Ява усилилась ночью и утром, передает РИА «Новости».

По данным наблюдательного поста, первое извержение произошло в 00.32 по местному времени, но было зафиксировано только приборами. «Второе извержение произошло в 4.02, высота столба составила около 1 тыс. метров над вершиной», – сообщил журналистам сотрудник поста наблюдения Сигит Риан Альфиан.

Он уточнил, что пепловое облако бело-серого цвета смещалось на запад. Позже Семеру еще дважды выбросил пепел на высоту до 1,2 км, при этом облако уходило в западном и юго-западном направлениях. Для вулкана сейчас установлен третий уровень опасности, жителям рекомендовано не приближаться к кратеру и не вести никакой деятельности в радиусе пяти километров.

Власти предупреждают о риске схода лавы, пирокластических потоков и лахаров по руслам рек, берущих начало у вершины Семеру. На фоне сейсмической активности в Индонезии в акватории Молуккского моря в четверг произошло землетрясение магнитудой 7,6, унесшее жизнь одного человека, а затем был зафиксирован новый толчок магнитудой 5,5.

Между тем российская дипмиссия в Джакарте сообщила, что обращений от граждан России в связи с землетрясениями не поступало. В посольстве подчеркнули, что запросов о помощи после подземных толчков в районе Молуккского моря не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Восточная Ява в конце марта произошли два извержения вулкана Семеру с пепловым шлейфом на тысячу метров над кратером.

В феврале Семеру в провинции Восточная Ява за сутки пять раз выбрасывал столбы пепла высотой до одного километра над вершиной. Центр вулканологии Индонезии тогда рекомендовал жителям не приближаться к кратеру Семеру ближе чем на пять километров из-за опасности падения раскалённых камней.