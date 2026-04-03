ЕС стал готовиться к долгосрочным последствиям энергокризиса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Йоргенсен сообщил, что Евросоюз оценивает все возможные меры для преодоления энергетического кризиса, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В их числе – введение лимитов на выдачу топлива и дополнительное высвобождение нефти из аварийных резервов.

Как пишет газета Financial Times, Йоргенсен заявил, что Евросоюз разрабатывает планы преодоления долгосрочных последствий кризиса и готовится к худшим сценариям, несмотря на то, что пока не готов к немедленному введению нормирования авиационного и дизельного топлива.

На вопрос о возможном ослаблении правил для увеличения импорта авиационного топлива из США или повышения доли этанола в автомобильном топливе, еврокомиссар отметил, что ЕС пока не готов менять действующие нормы.

Йоргенсен подчеркнул, что не исключает нового высвобождения стратегических запасов нефти, если ситуация ухудшится. По его словам, чем серьезнее развитие кризиса, тем активнее Евросоюз будет использовать законодательные инструменты для стабилизации ситуации. Он также указал, что нынешний кризис может продолжаться долго, а цены на энергоресурсы останутся высокими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия на экстренной онлайн-встрече министров энергетики ЕС подтвердила рекомендацию о необходимости экономии дизельного топлива и авиатоплива.

Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Politico, европейских лидеров тревожит новый энергетический кризис, вызванный военными действиями США и Израиля против Ирана.