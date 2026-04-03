Названы самые популярные округа Москвы для покупки квартир на городских торгах

Власти Москвы назвали самые популярные для покупки квартиры районы

Tекст: Мария Иванова

О предпочтениях горожан при покупке жилья на торгах рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем достаточно большую палитру объектов как для бизнеса, так и для жителей города. Безусловно, у жителей пользуются популярностью квартиры», – заявил он.

По словам Пуртова, в прошлом году на торгах было заключено 2,3 тыс. сделок по реализации квартир. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные лоты. Чаще всего покупатели выбирали объекты в Восточном, Северо-Восточном и Южном административных округах Москвы.

Глава департамента отметил, что на торгах среди жителей растет интерес и к машино-местам. За прошлый год город реализовал более 3 тыс. таких лотов, в одних торгах в среднем участвовали по пять человек. Сейчас на площадке выставлено более 2 тыс. машино-мест, предлагаемых для жителей столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных менее 44 кв. м. По оценке аналитиков Level Group спрос на студии и однокомнатные квартиры растет из-за запрета на малогабаритное жилье и жестких условий ипотеки.

Эксперты рынка недвижимости отмечали рост популярности рассрочки и траншевой ипотеки при покупке новостроек в Москве на фоне подорожания жилья.