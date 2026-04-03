Иран ответил на угрозы США вернуть потомков Ахеменидов в «каменный век»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранское государственное агентство IRNA разместило в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост в ответ на угрозы главы Пентагона Пита Хегсета, передает РИА «Новости». Хегсет пригрозил вернуть Тегеран в «каменный век».

В ответ IRNA опубликовало карту, подписанную: «На этой карте изображен Иран в каменном веке. Вы настаиваете на ее восстановлении?».

Держава Ахеменидов (Первая Персидская империя, Мидо-Персия) – одна из величайших и наиболее продолжительных империй на Древнем Ближнем Востоке, существовавшая с 550 по 330 год до н. э. и охватывавшая значительную часть ближневосточных стран, включая территории современных Ирана, Ирака, Египта, Сирии, Турции и других регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации на фоне ближневосточного конфликта пообещал вернуть Иран в «каменный век» в случае провала переговоров.

Корпус стражей исламской революции пообещал пропорционально отвечать на любую агрессию США и наносить удары по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу иностранных военных баз.