Гол Капризова вывел Миннесоту в плей-офф НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Миннесота Уайлд» обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает РИА «Новости». Встреча прошла в Сент-Поле, где дублями отметились Мэтт Болди и Райан Хартман, а россиянин Кирилл Капризов записал на свой счет гол и результативную передачу.

«Миннесота» обеспечила себе выход в плей-офф НХЛ, набрав 96 очков и заняв третье место в Центральном дивизионе. Капризов был признан второй звездой встречи, а по итогам сезона у него 83 очка в 73 играх, включая 40 голов и 34 передачи.

«Ванкувер» с 52 очками идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе. У гостей в этом матче отличились Том Вилландер и Джейк Дебраск.

В других матчах игрового дня «Даллас Старз» победил «Виннипег Джетс» со счетом 3:0, а «Эдмонтон» одолел «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:1. Российский форвард клуба «Ойлерз» Василий Подколзин также отметился заброшенной шайбой.

Ранее Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты» по голам.



