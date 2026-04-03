Politico: Франция вчетверо увеличит арсенал ракет и беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция планирует в четыре раза увеличить арсенал ракет и беспилотников в ближайшие годы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Эти меры предусмотрены в обновленном законопроекте о военном планировании, который французское правительство собирается представить 8 апреля.

Согласно проекту, на закупку и разработку БПЛА и ракетного вооружения до 2030 года будет выделено 8,5 млрд евро. В документах указывается, что предусматривается увеличение заказов и поставок, а также переоснащение промышленной инфраструктуры с помощью совместного финансирования приоритетных производственных мощностей. Авторы законопроекта отмечают: «Эти усилия осуществляются с целью подготовки к «военной экономике».

Ранее министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала распоряжение о принятии на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3. Отмечается, что данные ракеты будут размещены на четырех атомных подводных лодках класса Triomphant, находящихся на вооружении ВМС Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

Закон о военной программе Франции на 2024–2030 годы предусматривает выделение 413 млрд евро на модернизацию армии и массовое производство беспилотников по принципу «делать больше, быстрее и дешевле».

Французские власти планируют довести ежегодные военные расходы с 50,5 до 90 млрд евро на фоне бюрократических проволочек и дефицита производственных мощностей.