Продажи новых легковых машин в марте обновили максимум

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам марта достигли 104,3 тыс. единиц, что стало максимальным показателем с начала года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства «Автостат» и аналитической компании ППК.

Рост по сравнению с мартом прошлого года составил 30,6%. Для сравнения: в феврале было продано 80 тыс. машин, в январе – 80,6 тыс.

Основным драйвером продаж осталась марка Lada, реализовавшая 25,15 тыс. автомобилей, что соответствует уровню марта прошлого года. Второе и третье места по объёму продаж заняли Haval и Tenet – 14,8 тыс. и 10,3 тыс. автомобилей соответственно. В пятёрку лидеров также вошли Geely (6,3 тыс.) и Belgee (5,2 тыс.), а остальные марки первой десятки не преодолели рубеж в 5 тыс. проданных машин.

В модельном рейтинге на первом месте по-прежнему находится Lada Granta с результатом 9,9 тыс. проданных авто. Следом идут Haval Jolion (5,5 тыс.) и Tenet T7 (5,48 тыс.). Также в лидерах оказались еще две модели Lada: Vesta (4,3 тыс.) и Niva Travel (4 тыс.).

Дмитрий Ярыгин, замначальника отдела аналитики «Автостата», отметил в комментарии, что «столь высокий рост рынка новых автомобилей в марте так и хочется связать с ранней весной, однако все более прозаично». По его словам, повышение продаж обусловлено отложенным спросом, снижением ставок по вкладам, появлением новых моделей и привлекательными условиями рассрочки от производителей.

Эксперты добавили, что конец квартала также сыграл роль: дилеры старались выполнить планы по продажам, чтобы получить бонусы от автопроизводителей.

