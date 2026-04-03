Россияне выбрали Турцию, Египет и Вьетнам на майские праздники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция, Египет и Вьетнам стали самыми популярными направлениями для россиян на майские праздники, передает РИА «Новости». В туроператоре Anex отметили, что Турция уже второй год подряд занимает около половины всех проданных туров на этот период, далее следуют Египет и Вьетнам. Помимо этого, россияне проявляют интерес к экзотическим направлениям, таким как Сейшелы, Маврикий и Филиппины.

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что май в Турции – традиционное начало сезона, когда запускаются чартерные рейсы из разных регионов России. Однако в этом году спрос немного ниже: праздничные дни довольно короткие, а из ассортимента туров выпал целый регион Ближнего Востока, который обычно обеспечивает до четверти выездного потока на майские праздники.

По словам Мурадяна, россияне стали чаще бронировать сити-туры в Стамбул и другие города, до которых можно быстро добраться – за четыре-пять часов полета. Несмотря на рост интереса к городским поездкам, пляжный отдых все равно остается приоритетом для большинства туристов.

В Египте ожидается заметный рост спроса: в мае в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе устанавливается комфортная пляжная погода. Также зафиксировано увеличение интереса к Вьетнаму, где в мае начинается высокий сезон в популярных курортных зонах, таких как Нячанг, Камрань и Дананг. Еще одним востребованным направлением стал Китай, в частности пляжный отдых на острове Хайнань.

Средняя продолжительность сити-туров составляет три-четыре ночи, а пляжных – от семи до десяти ночей. Отдых в Египте, Таиланде, Вьетнаме и на Хайнане обходится примерно в 100-110 тыс. рублей на одного человека, тогда как тур в Стамбул стоит от 50 тыс. рублей, включая перелет и проживание.

