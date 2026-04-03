The Daily Telegraph: Австралия тайно перебросила спецназ SAS на Ближний Восток

Австралия без публичного объявления перебросила элитное подразделение спецназа SAS на Ближний Восток, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph. По данным издания, спецназ размещён на авиабазе Аль-Минхад в Объединённых Арабских Эмиратах, однако точное местонахождение и детали операции остаются засекреченными.
Газета подчёркивает, что основной задачей переброшенных сил является обеспечение безопасности и возможная эвакуация, в том числе сотрудников дипломатических миссий. В The Daily Telegraph отмечают, что австралийские военные не планируют участвовать в боевых действиях.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе неоднократно подчеркивал, что страна не станет участником военного конфликта на Ближнем Востоке. Он отмечал, что все действия австралийских военных носят оборонительный характер и направлены исключительно на защиту граждан и объектов Австралии за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.
Иранский удар по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии получил серьезные повреждения американского радара AN/TPY-2 системы THAAD.
Австралия приняла решение выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране по соображениям безопасности.