Гидрологи сообщили о полном заполнении крымских водохранилищ к апрелю

Tекст: Дмитрий Зубарев

К началу апреля большинство водохранилищ Крыма, которые наполняются естественным путем из рек, оказались заполнены до максимума, передает РИА «Новости». Гидрологи крымского гидрометцентра отмечают, что на некоторых объектах вынужденно осуществлялись сбросы излишков воды вниз по течению рек – речь идет о Симферопольском, Загорском и Белогорском водохранилищах.

Март выдался теплее обычного: средняя температура воздуха составила 6,5 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Несмотря на это, количество осадков в горах оказалось существенно ниже обычных показателей: на Ай-Петри выпало только 17% нормы, на Ангарском перевале – 26%. Полное сходнение снега в горах к концу месяца обеспечило дополнительное пополнение водохранилищ.

По наблюдениям гидрологов, «продолжалось заполнение водой водохранилищ, расположенных в руслах рек, многие из которых заполнились на весь объем». В результате суммарный объем воды в крымских водохранилищах естественного стока на начало апреля составил 152,4 млн кубометров. Это почти на 1 млн больше, чем месяц назад, и на 40,6 млн больше, чем годом ранее.

В Крыму находится 23 водохранилища, из которых восемь являются наливными. Самое крупное – Чернореченское, снабжающее Севастополь. До 2014 года наливные reservoirs пополнялись днепровской водой по Северо-Крымскому каналу, который был перекрыт Украиной после референдума о статусе региона. В феврале 2022 года российские военные разблокировали канал, однако поставки воды прекратились вновь в июне 2023 года после разрушения Каховской ГЭС.

Ранее власти Крыма заявили о запасе воды почти на год.



