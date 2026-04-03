Киргизия решила отправить в Иран 129 тонн гуманитарной помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киргизия отправит в Иран 129 тонн гуманитарного груза, пишет ТАСС. Решение об оказании помощи принято по поручению президента Садыра Жапарова, сообщили в МЧС республики.

Представитель министерства уточнил: «По поручению президента Садыра Жапарова в Иран будет отправлено 129 тонн гуманитарной помощи». В состав отправляемого груза войдут 66 тонн продуктов питания – в том числе мука, консервы и растительное масло, а также 63 тонны разнообразных медикаментов.

Передача груза пройдет на специальной церемонии в присутствии посла Киргизии в Иране Акылбека Кылычева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обратился к дружественным странам с просьбой о поставке медикаментов.

Россия передала Ирану 300 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Азербайджан за содействие в доставке гуманитарной помощи из России в Иран.