Семь известных турецких артистов провалили тест на наркотики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семь известных представителей шоу-бизнеса в Турции получили положительный результат тестов на наркотики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye. В крови и моче этих людей были обнаружены запрещённые вещества.

Среди названных в расследовании фигурируют такие известные личности, как Дидем Сойдан, Онур Талай, Исмаил Берхан Перинчекли, Мустафа Тари, Ферхат Айдын, Корай Серенли и Озан Гюмюш. Некоторые другие фигуранты дела, напротив, получили отрицательные результаты тестов.

Как отмечается, экспертные заключения были подготовлены Институтом судебной медицины. Масштабное расследование, инициированное прокуратурой Стамбула осенью 2025 года, получило широкий резонанс в 2026 году после серии полицейских операций, обысков и задержаний.

Дело связано как с употреблением, так и с содействием распространению наркотиков. В числе подозреваемых оказались не только артисты и ведущие, но и крупные предприниматели, а также публичные фигуры, включая Фикрета Ормана, Бурака Эльмаса, Хакана Сабанджи, Керима Сабанджи, телеведущую Гюзиде Дуран и актрису Ханде Эрчел, в отношении которой ранее выносилось постановление о задержании.

Расследование ведётся по статьям, связанным с хранением, употреблением, а также распространением запрещённых веществ и сопутствующими правонарушениями.

